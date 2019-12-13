Аваков подтвердил, что брат жены подозреваемого в убийстве Шеремета тайно вынес из его квартиры мину

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что брат жены подозреваемого в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрея Антоненко 12 декабря перед обысками вынес из его квартиры тайно мину МОН-50.

Об этом Аваков сообщил в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером, передают Українськi Новини.



По его словам, перед обысками в квартире Антоненко правоохранительные органы решили дождаться его адвоката и в это время брат его жены вынес мину.

Аваков сообщил, что в этот момент у Антоненко была возможность писать и звонить по телефону и он этим воспользовался.



"Он написал брату жены - срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку",- сказал Аваков.



Министр добавил, что ночью были проведены неотложные обыски у двух волонтеров, но мину не удалось найти.



При этом, правоохранителям удалось ее найти по третьему адресу.



"Мы нашли и изъяли мину МОН 50",- отметил Аваков.



По словам министра, изъятая мина - половина элемента похожей бомбы, которая была заложена под авто Шеремета.



Как сообщали Українські Новини, подозреваемый Антоненко заявил, что накануне убийства Шеремета был в бане под Киевом. А также заявил, что не знал журналиста.