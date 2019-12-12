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12 декабря 2019, четверг, 23:39 194 Инфографика
Силовые структуры 2019-12-13T00:00:02+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: следствие назвало возможную версию убийства

Дело Шеремета: следствие назвало возможную версию убийства

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Павел Шеремет, убийство журналистов, Шеремет
Плакат с Павлом Шереметом
Плакат с Павлом Шереметом

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета, по делу которого задержаны АТОшники, волонтер и медик, была дестабилизация социально-политической ситуации в стране.

Об этом заместитель председателя Нациполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает "Украинская правда".

Следствие выдвинуло несколько версий, среди которых были:

- ошибка в объекте преступления из-за того, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем сайта Еленой Притулой; 

- бытовые и межличностные конфликтные ситуации;

- профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России;

- дестабилизация социально-политической ситуации в государстве.

"После отработки трьох версий из четырех не нашли подтверждения. Следствие продлило отработки основной версии - дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности", - сказал Коваль.

По словам Коваля, отрабатывая эту версию следствие изучало взрывы на всей территории Украины до и после убийства Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что у следствия есть "подверсии" мотива убийства журналиста.

Возможные версии убийства. Инфографика: Украинская правдаВозможные версии убийства. Инфографика: Украинская правда

Как сообщали Українські Новини, по делу об убийстве Шеремета допросили 3,7 тыс. человек.  

Также депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.

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