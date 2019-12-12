Дело Шеремета: следствие назвало возможную версию убийства

Следствие считает, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета, по делу которого задержаны АТОшники, волонтер и медик, была дестабилизация социально-политической ситуации в стране. Об этом заместитель председателя Нациполиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает "Украинская правда". Следствие выдвинуло несколько версий, среди которых были: - ошибка в объекте преступления из-за того, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем сайта Еленой Притулой; - бытовые и межличностные конфликтные ситуации; - профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России; - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве. "После отработки трьох версий из четырех не нашли подтверждения. Следствие продлило отработки основной версии - дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности", - сказал Коваль. По словам Коваля, отрабатывая эту версию следствие изучало взрывы на всей территории Украины до и после убийства Шеремета. Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что у следствия есть "подверсии" мотива убийства журналиста. Возможные версии убийства. Инфографика: Украинская правда Как сообщали Українські Новини, по делу об убийстве Шеремета допросили 3,7 тыс. человек. Также депутат Верховной Рады Владимир Арьев ("Евросолидарность") заявляет о вручении подозрения в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, известному как Riffmaster.