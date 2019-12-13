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13 декабря 2019, пятница, 17:00 33
Судебная власть 2019-12-13T17:03:26+02:00
Українські Новини
Голос подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь на пленках ничего не доказывает, - защита

Голос подозреваемой в причастности к убийству Шеремета Дугарь на пленках ничего не доказывает, - защита

Анна Рудык
Убийство Павла Шеремета, Яна Дугарь, Суд по делу Шеремета

Голос подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь на пленках полиции ничего не доказывает.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Николай Ореховский.

"Это не имеет значения (ее голос или нет на пленках). Этот голос ничего не доказывает", - сказал адвокат.

Адвокат сообщил, что не знает, его ли клиентки голос присутствует на пленках полиции.

Также он сообщил, что в ходе обысков ее места проживания ничего не изымалось.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об отводе судьи Сергея Вовка.

Ранее одну из подозреваемых в деле об умышленном убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь суд отправил под домашний арест.

Тем временем Национальная полиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета: музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлию Кузьменко ("Лиса"), супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума") и военнослужащую Яну Дугарь.

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