Подозреваемому в убийстве Шеремета военному в пятницу изберут меру пресечения

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и военному Андрею Антоненко, которому вручили подозрение 12 декабря, будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Об этом сообщает адвокат Маси Найем.

"Его повезли на Богомольца. Там его будут держать до тех пор, пока не определят меру пресечения. Дальше уже все будет известно завтра, когда будут избирать меру пресечения. Там же, видимо, будет сказано прокурорами, в чем именно его подозревают, детализировано...Скорее всего будут просить содержание под стражей", - рассказал он.

По словам Найема, вероятно, это произойдет в Печерском суде. Точное время пока неизвестно. Каждому из 5-ти подозреваемых будут отдельно выбирать меру пресечения.

Он добавил, во время обыска в квартире Антоненко искали что-либо, что может указывать на причастность к преступлению. Подозрение ему вручили лишь несколько часов назад. Само же ходатайство о мере пресечения прокуроры пока не подали.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военнослужащий, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Как сообщали Українські Новини, следствие назвало возможную версию убийства журналиста Шеремета.

Напомним, ранее в програме "Право на владу" министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что нельзя смягчать меры наказания для убийцы исходя из его военных заслуг.