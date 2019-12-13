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13 декабря 2019, пятница, 00:18 17
Судебная власть 2019-12-13T00:30:02+02:00
Українські Новини
Заслуги на войне не должны смягчать наказание для соучастников убийства Шеремета, - Аваков

Заслуги на войне не должны смягчать наказание для соучастников убийства Шеремета, - Аваков

Таня Войтюк
Шеремет, Убийство Шеремета, Павел Шеремет, Арсен Аваков
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что общество не должно пропускать соучастие в убийстве журналиста Павла Шеремета из-за участия в войне, по делу которого задержаны АТОшники, волонтер и медик.

Об этом он заявил в эфире "Право на владу", передают Українськi Новини.

"Если общество позволит себе пропускать ради заслуг на войне соучастие в убийстве ... тогда мы, как общество, будем не состоятельны. Нам надо это пройти, и быть здесь справедливыми", - сказал он.

Также, он продемонстировал книгу "Добробаты", изданную в 2016 году, которая рассказывает реальные истории волонтеров и героев войны.

Аваков, среди прочего, упоминал о людях, которые хотят заработать на войне.

"Такие овцы есть в любом стаде", - высказался Аваков о людях, которые наживались о войне.

Как сообщали Українськi Новини, полиция сообщила о 5 непосредственных подозреваемых в убийстве журналиста - волонтерке Юлии Кузьменко, музыканте и военном Андрее Антоненко, супругах-волонтерах Владиславе и Инне Грищенко и военной Яне Дугарь.

Напомним, следствие по делу Шеремета назвало возможную версию убийства.

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