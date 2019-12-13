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13 декабря 2019, пятница, 13:41 68
Судебная власть 2019-12-13T14:00:02+02:00
Українські Новини
Суд избирает меры пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета

Суд избирает меры пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Павел Шеремет, Суд, Шеремет
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал

Сегодня, 13 декабря, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко изберут меры пресечения. 

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прямую трансляцию судебного процесса.

Заседание Печерского районного суда, который рассматривает причастность фигурантов дела началось. Сторона обвинения сразу попросила перевести заседание в закрытый режим, однако суд отказался.

Для Дугарь Яны просят избрать меру в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения. Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Напомним, во версии следствия, существует несколько возможных версий причины убийства журналиста Шеремета, но правоохранитеьные органы остановились на дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

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