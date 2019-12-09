Во встрече Зеленского и Путина примут участие глава "Газпрома" и министр энергетики РФ, - СМИ

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак будут присутствовать на двусторонней встрече президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на источник.

"Будет ли обсуждаться газовый вопрос, не уточняется, однако известно, что с российской стороны будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Также Россию представляют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе.

Тем временем, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже, которая состоится после переговоров "четверки".

Также Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".

Стал известен график проведения саммита "нормандской встречи" 9 декабря в Париже, где должна состояться двусторонняя встреча между Президентами Украины и России и с представителями "нормандской четверки".