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07 декабря 2019, суббота, 06:03 396
Силовые структуры 2019-12-07T07:45:02+02:00
Українські Новини
Сегодня 100 дней с назначения Рябошапки генпрокурором

Сегодня 100 дней с назначения Рябошапки генпрокурором

Валерия Назаренко
Генпрокуратура, 100 дней, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

И пока генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным для окружения Коломойского, сегодня 100 дней с назначения его генпрокурором. 


29 августа Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором.

Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента.

Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка заявил, что не хватает мощностей для уголовных дел против Ахметова и Коломойского. 

Ранее Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям. 

Также заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен. А за октябрь Рябошапка получил 134 тысячи гривен.

При этом, какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Кроме того, Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. По его словам, часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить.

Тем временем Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров


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