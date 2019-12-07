Сегодня 100 дней с назначения Рябошапки генпрокурором

И пока генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным для окружения Коломойского, сегодня 100 дней с назначения его генпрокурором.



29 августа Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором.



Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента.



Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.



Как сообщали Українські Новини, Рябошапка заявил, что не хватает мощностей для уголовных дел против Ахметова и Коломойского.



Ранее Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям.



Также заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен. А за октябрь Рябошапка получил 134 тысячи гривен.

При этом, какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.



Кроме того, Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. По его словам, часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить.



Тем временем Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров.





