Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура может начать расследование против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова. Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, передает "Страна".

"У нас есть очень сильная поддержка президента и парламента. У меня есть право расследовать любого, включая Коломойского, Ахметова и других олигархов", - сказал генеральный прокурор

Однако Рябошапка добавил, что "не стоит ожидать чуда": его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас.

"Для того чтобы расследовать очень влиятельных людей, нужен еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые секторы экономики. Они могут довольно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - пожаловался генпрокурор.



Как сообщали Українські Новини, Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям.



Кроме того, Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского.