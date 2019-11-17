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17 ноября 2019, воскресенье, 17:15 880
Силовые структуры 2019-11-17T17:15:01+02:00
Українські Новини
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского

Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского

Генпрокуратура, Олигархи, Ринат Ахметов, Руслан Рябошапка, Игорь Коломойский
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура может начать расследование против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова. Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, передает "Страна".

"У нас есть очень сильная поддержка президента и парламента. У меня есть право расследовать любого, включая Коломойского, Ахметова и других олигархов", - сказал генеральный прокурор

Однако Рябошапка добавил, что "не стоит ожидать чуда": его ведомство не вынесет подозрения олигархам прямо сейчас.

"Для того чтобы расследовать очень влиятельных людей, нужен еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые секторы экономики. Они могут довольно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - пожаловался генпрокурор.


Как сообщали Українські Новини, Рябошапка остановил подозрения Порошенко по уже завершенным расследованиям. 

Кроме того, Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского.

Больше новостей о: Генпрокуратура Олигархи Ринат Ахметов Руслан Рябошапка Игорь Коломойский

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