подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
23 ноября 2019, суббота, 06:00 233 Документ
Силовые структуры 2019-11-23T06:00:02+02:00
Українські Новини
Надбавки и премии: Рябошапка получил зарплату 134 тысячи гривен

Надбавки и премии: Рябошапка получил зарплату 134 тысячи гривен

Зарплата, зарплаты чиновников, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за октябрь составила 133 334 гривны.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.


Как сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен. 

Ранее генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. По его словам, часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить.

Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора Юрия Луценко премии за сентябрь. 

Кроме того, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура может начать расследование против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова. Однако пока не хватает мощностей. 

Тем временем, Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров

Больше новостей о: Зарплата зарплаты чиновников Руслан Рябошапка

Архив
Новости
Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре 07:00 Документ
Новый год 2020: утверждены новые штрафы за рубку елок 06:35
Сегодня день памяти жертв Голодомора: программа мероприятий в Киеве 06:30
Маркарова получила надбавок, премий и командировочных почти в 5 раз больше оклада 06:20 Документ
В Музее Голодомора списывают авторство мифического "расстрелянного съезда кобзарей" на харьковчанина Савчука 06:08 Документ
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
больше новостей
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
НАБУ засекретило информацию о возможной причастности Гройсмана к хищению средств "Укрзализныци" 10:25 Документ
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok