Надбавки и премии: Рябошапка получил зарплату 134 тысячи гривен

Заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за октябрь составила 133 334 гривны.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.



Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.



Как сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за сентябрь составила 131 728 гривен.



Ранее генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана. По его словам, часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить.



Также генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора Юрия Луценко премии за сентябрь.



Кроме того, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура может начать расследование против украинских олигархов. В том числе, против Коломойского и Ахметова. Однако пока не хватает мощностей.



Тем временем, Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров.