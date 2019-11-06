Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

В частности, он сказал, что замечает активную работу людей Коломойского против него.

При этом генпрокурор отмечает, что у него нет никаких отношений с Коломойским.

Кроме того, Рябошапка сообщил, что на данный момент генпрокуратура старается консолидировать все материалы уголовного производства в отношении Приватбанка в руках Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сделавший выговор Луценко, заявил, что олигарх Игорь Коломойский не является его коллегой, а прокуратура находится вне политики и бизнеса

Также Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре.ю