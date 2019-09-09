Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который уволил Юрия Луценко с должности прокурора, намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.\r\nОб этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, передают Українськi Новини.\r\n"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка.\r\nПо его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.\r\nТакже генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.\r\nВ частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.\r\nТакже планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".\r\nКак сообщали Українськi Новини, также Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком". \r\nТем временем Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.\r\nТакже Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.