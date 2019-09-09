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09 сентября 2019, понедельник, 17:21 241
Судебная власть 2019-09-09T18:00:02+03:00
Українські Новини
Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров

Рябошапка предлагает увеличить зарплаты прокуроров

Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который уволил Юрия Луценко с должности прокурора, намерен инициировать увеличение зарплат прокуроров.

Об этом он сказал на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",-  сказал Рябошапка.

По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне "Укроборонпром".

Как сообщали Українськi Новини, также Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком".

Тем временем Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.

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