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07 грудня 2019, субота, 06:03 57
Силові структури 2019-12-07T09:15:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні 100 днів з призначення Рябошапки генпрокурором

Сьогодні 100 днів з призначення Рябошапки генпрокурором

Валерия Назаренко
Генпрокуратура, 100 днів, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

І поки генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає себе незручним для оточення Коломойського, сьогодні 100 днів з призначення його генпрокурором.

29 серпня Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Іншим указом Зеленський звільнив його з посади заступника голови Офісу Президента.

Ще одним указом президент звільнив генпрокурора Юрія Луценка.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка заявив, що не вистачає потужностей для кримінальних справ проти Ахметова і Коломойського.

Раніше Рябошапка зупинив підозри Порошенку вже завершеним розслідувань.

Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень. А за жовтень Рябошапка отримав 134 тисячі гривень.

При цьому, яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.

Крім того, Генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів у справах Майдану. За його словами, частину речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити.

Тим часом Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів.

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