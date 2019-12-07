Сьогодні 100 днів з призначення Рябошапки генпрокурором

І поки генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає себе незручним для оточення Коломойського, сьогодні 100 днів з призначення його генпрокурором.

29 серпня Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором.



Іншим указом Зеленський звільнив його з посади заступника голови Офісу Президента.



Ще одним указом президент звільнив генпрокурора Юрія Луценка.



Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка заявив, що не вистачає потужностей для кримінальних справ проти Ахметова і Коломойського.



Раніше Рябошапка зупинив підозри Порошенку вже завершеним розслідувань.



Заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за вересень склала 131 728 гривень. А за жовтень Рябошапка отримав 134 тисячі гривень.

При цьому, яку суму після утримання податків і зборів Рябошапка отримав, не зазначено.



Крім того, Генпрокурор Рябошапка підтвердив втрату матеріалів у справах Майдану. За його словами, частину речових доказів у справах про злочини проти Євромайдана неможливо відновити.



Тим часом Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів.