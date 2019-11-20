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20 ноября 2019, среда, 18:45 97
Силовые структуры 2019-11-20T18:45:58+02:00
Українські Новини
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана

Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана

Генпрокуратура, ГПУ, Расследование преступлений Майдана, Утеря материалов
Рябошапка на брифинге. Скриншот трансляции
Рябошапка на брифинге. Скриншот трансляции "Генеральна прокуратура України"

Часть вещественных доказательств по делам о преступлениях против Евромайдана невозможно восстановить. Об этом на брифинге в среду, 20 ноября, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос о краже части материалов из дел по Майдану, сообщает Лига.net.

"У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств - носители информации - повреждены, и ее нельзя восстановить", - сказал он.

Рябошапка также сообщил, что в ГПУ проводят расследование возможной пропажи двух томов по одному из дел Майдана.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.

Также в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

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