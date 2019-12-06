Тіло ще однієї жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Поліція знайшла тіло ще однієї жінки на місці пожежі в Одеському коледжі.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини."Тільки що правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини", - сказано в ньому.Наголошується, що це тіло жінки, її особа встановлюється. Тривають пошуки ще 12 осіб.Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.5 грудня тіло ще однієї жінки знайшли під завалами в одеському коледжі.Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.Тим часом зниклі безвісти в одесьій пожежі дзвонили рідним з палаючого будинку і прощалися.