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06 грудня 2019, пʼятниця, 16:43 22
Суспільство 2019-12-06T19:30:03+02:00
Українські Новини
Тіло ще однієї жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Тіло ще однієї жінки знайшли на місці пожежі в одеському коледжі

Валерия Назаренко
Тіло, Одеса, Одеський коледж, пожежа
Пожежа. Одеса. Фото: Думська
Пожежа. Одеса. Фото: Думська

Поліція знайшла тіло ще однієї жінки на місці пожежі в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Тільки що правоохоронці дістали з-під завалів будівлі на вулиці Троїцькій обгоріле тіло ще однієї людини", - сказано в ньому.

Наголошується, що це тіло жінки, її особа встановлюється. Тривають пошуки ще 12 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.

5 грудня тіло ще однієї жінки знайшли під завалами в одеському коледжі.

Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в Одеському коледжі.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

Тим часом зниклі безвісти в одесьій пожежі дзвонили рідним з палаючого будинку і прощалися.

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