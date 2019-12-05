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05 декабря 2019, четверг, 18:17 1411
Происшествия 2019-12-05T19:00:03+02:00
Українські Новини
Пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались

Пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались

Пожар в Одессе, пожар в колледже, пропавшие без вести
Пожар. Одесса. Фото: Думская
Пожар. Одесса. Фото: Думская

Начальник Главного управления полиции Одесской области рассказал сегодня на брифинге, что некоторые из пропавших без вести в пожаре в колледже Одессы звонили родственникам перед тем, как перестали выходить на связь. Об этом сообщает Думская.

Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии, последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар, осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила о помощи.

Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

Также среди пропавших числятся: Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка; Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа; Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель; Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель; Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины; Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант; Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным, жертвами пожара стали 26 человек. По версии журналиста Юрия Ткачева, причинами пожара стали обогреватель и старое здание, проводка которого не выдержала напряжения.

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