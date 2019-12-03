В марте вырастут цены на ж/д билеты, а в мае – цены на газ



С мая следующего года (то есть, меньше чем через 6 месяцев) цены на газ для населения станут рыночными, обещает министр Оржель. "Это будет полноценный рынок", - сказал он. За такими эвфемизмами обычно скрывается очередное повышение цен. Сейчас цена на газ для населения по постановлению Кабмина привязана к ценам на газ для промышленности и содержит понижающий коэффициент.



Еще раньше – с 1 марта – начнут дорожать железнодорожные билеты. "Укрзализныця" будет повышать цену на 2% каждый месяц на все категории вагонов, кроме самых дорогих. Железнодорожники жалуются, что не повышали цены на билеты уже целый год, а колеса к их вагонам подорожали на 64%. Видимо, "меньше воровать" как вариант реформы они совсем не рассматривают.



В Австрии похвастались новыми вагонами для ночных поездов. К нам они, очевидно, так и не доедут.



Через месяц закончится договор о транзите российского газа по украинской ГТС. И мы останемся без дохода в 2,7 млрд долл в год. Неожиданно в Вене прошли секретные переговоры Украины и России, на которые не взяли главу "Нефтегаза" Коболева. Министр Оржель намекнул на скорые кадровые перестановки в украинских энергетических монополиях. Договоренности с РФ это не приблизило. Зеленский сказал, что готов к переговорам о транзите. Но без привязки к вопросу о "мире на Донбассе". Почитайте текст Юрия Дощатова о текущих позициях сторон.



Гидрометцентр обещает снег в Киеве уже этой ночью. И небольшой минус.

Kiss peace love

Денис Иванеско

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