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02 декабря 2019, понедельник, 12:26 350
Силовые структуры 2019-12-02T13:15:02+02:00
Українські Новини
Подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева задержали

Подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева задержали

Вячеслав Соболев, обстрел автомобиля, Убийство ребенка, Задержание
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"На данный момент с ними общаются оперативники и следователи", - сказано в нем.

Проводятся следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, автомобиль которого обстреляли и убили 3-летнего сына 1 декабря в центре Киеве, несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Соболев ранее утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. 

Кроме того, певица Ирина Билык была крестной мамой 3-летнего сына депутата Киевского областного совета и бизнесмена Вячеслава Соболева, которого расстреляли в автомобиле в центре Киева 1 декабря.

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