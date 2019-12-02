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02 декабря 2019, понедельник, 12:59 242
Силовые структуры 2019-12-02T13:15:01+02:00
Українські Новини
Подозреваемые в убийстве 3-летнего ребенка воевали в "Правом секторе", - СМИ

Подозреваемые в убийстве 3-летнего ребенка воевали в "Правом секторе", - СМИ

Вячеслав Соболев, обстрел автомобиля, Убийство ребенка, Правый сектор, Подозреваемые
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua
Обстрелянный автомобиль в центре Киева. Фото: kiev.informator.ua

Двое подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и покушении на него, которых 2 декабря задержала полиция, воевали в "Правом секторе".

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", – сообщил источник.

Он также добавил, что полиция действительно отработала на все 100% и преступники были найдены очень быстро.

"Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", – добавил источник.

Позднее подтверждение о задержании подозреваемых появилось и на сайте Национальной полиции Украины. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи, проводятся безотлагательные следственные действия.

Также издание сообщает, что выстрел по автомобилю Соболева был произведен не из машины, как сообщали некоторые СМИ, а из здания напротив.

Была использована снайперская винтовка.

Как сообщали Українськi Новини, 1 декабря неизвестный стрелял в автомобиль и убил 3-летнего ребенка бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

Сам Соболев несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым

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