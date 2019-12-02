Подозреваемые в убийстве 3-летнего ребенка воевали в "Правом секторе", - СМИ

Двое подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и покушении на него, которых 2 декабря задержала полиция, воевали в "Правом секторе". Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. "Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", – сообщил источник. Он также добавил, что полиция действительно отработала на все 100% и преступники были найдены очень быстро. "Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", – добавил источник. Позднее подтверждение о задержании подозреваемых появилось и на сайте Национальной полиции Украины. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи, проводятся безотлагательные следственные действия. Также издание сообщает, что выстрел по автомобилю Соболева был произведен не из машины, как сообщали некоторые СМИ, а из здания напротив. Была использована снайперская винтовка. Как сообщали Українськi Новини, 1 декабря неизвестный стрелял в автомобиль и убил 3-летнего ребенка бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева. Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе. Сам Соболев несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым.