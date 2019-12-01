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01 декабря 2019, воскресенье, 23:28 1595
Транспорт 2019-12-02T00:45:12+02:00
Українські Новини
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения

В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения

Австрия, Поезда, Поезд Nightjet, ночной поезд
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB

В Австрии показали визуализацию интерьера спальных вагонов в ночных поездах Nightjet, которые планируют выпустить на рынок в 2022 году. Поезд будет включать семь вагонов, среди которых три спальных вагона купе, три - в виде капсул, а также два по типу вагонов "люкс.

Проект интерьера продемонстрировали федеральные железные дороги (ÖBB), пишет ЦТС.

Во всех типах вагонов пассажирам предложат бесплатный Wi-Fi, возможность блокировки дверей с помощью бесконтактных карт (NFC), у каждого пассажирского места будет дисплей управления освещением и сервисного вызова, на стенках купе будут присутствовать элементы дизайна в виде силуэтов австрийских гор. Все места оборудуют лампой для чтения, зарядным устройством (беспроводная зарядка + розетка), жалюзи, крючками для одежды и карманом для прессы и хранения личных вещей.

В купе самого простого типа капсулы оборудуют складным столиком (со встроенным зеркалом), двигающимся вдоль боковой стенки. Багаж можно будет спрятать в небольшой запирающийся шкафчик.

При желании, на верхнем и нижнем уровнях пассажиры смогут объединять пространство купе посредством раздвижной шторки в области головы.

Сами лежачие места будут шире в области головы и сужаться в ногах (аналогично и в купейных вагонах классом выше).

В упомянутых купейных вагонах предусмотрено больше места для хранения багажа под нижними полками. В таких купе установят выдвижные столики на обоих уровнях, а с помощью дополнительной подушки можно будет оборудовать дополнительное детское место.

На верхних полках будет предусмотрена защита от падения за счет формы боковых панелей с бортиками в области головы и ног пассажира.

В купе самой высокой категории будет всего по два спальных места. Такие купе в ÖBB назвали Standard/Deluxe или "домами на рельсах". Здесь у пассажиров, помимо места для багажа под нижней полкой, будет отсек-гардероб, а у изголовья - "дизайнерские" светильники, также в купе появится дополнительная выдвижная скамья для универсального использования. Кроме того, каждое такое купе будет оборудовано собственным душем и туалетом.

В Австрийских федеральных железных дорогах отмечают, что ожидают от своих пассажиров отзывов относительно представленных образцов дизайна, чтобы максимально учесть пожелания клиентов и внести необходимые изменения до начала эксплуатации вагонов нового типа.

Поезд Nightjet. Фото: ÖBBПоезд Nightjet. Фото: ÖBB

Как сообщали Українські Новини, пассажиров поезда "Запорожье-Бердянск" поразил новый сервис от "Укрзализныци" - прямо в вагоне из-под рамы окна выросли грибы. Ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт. Также в соцсетях возмутились состоянию "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. 

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