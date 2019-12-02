Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ

В 2016 году Соболев открыто заявил об угрозах и назвал имя "оппонента" – Емельянов, который является судьей Высшего хозяйственного суда, несмотря на то, что еще в январе 2019 года им занялся Высший совет правосудия, пишет Obozrevatel.

"На днях подбросили записку с угрозами и фонарик. Намекнули на лазерный прицел. На фото вы можете видеть, как она выглядела. Я не реагировал на грязь и оскорбления в мой адрес, которые в последнее время распространяют в социальных сетях и СМИ. Видимо, понимая, что грязные кампании против меня не дают результата, заказчики перешли на новый уровень. Мириться с угрозами в адрес семьи - не буду. У меня достаточно способов защитить себя и своих близких, и законным образом привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей", – рассказывал Вячеслав Соболев в 2016-м году.

Соболев также утверждал, что Емельянову удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария" для оказания давления на него. Вместе, мол, они преследовали одну цель – отнять недвижимость в Мариуполе.

"Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько. Заявления в правоохранительные органы написаны, доказательства переданы. Спасибо всем, кто поддержал и поддерживает меня. Слава Украине", – написал Вячеслав Соболев на своей странице в Facebook.

В интервью СМИ Соболев добавил, что упомянутых им Емельянова, Малика и Брославского открыто называют рейдерами.

Также он рассказал, что "с этими людьми невозможно доказывать свою правоту".

Журналисты утверждают, что "война" между Соболевым и Емельяновым не сошла на нет". "Наоборот, совсем недавно они схлестнулись еще в одном серьезном деле. Очень большие деньги. Добавлю, что Соболев тоже не ангел", – рассказал источник.

В 2010–2014 годах Артур Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В сентябре 2015-го он прошел люстрационную проверку. В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями. В 2018-м – заподозрили в финансировании террористов "ДНР".

Артуром Емельяновым также заинтересовалась прокуратура Австрии – по делу о похищении гражданина Германии.

Бывшая жена Емельянова - Светлана - владеет элитной недвижимостью в разных уголках мира: виллой в Анталии, апартаментами в Дубае, отелями в Вене, а также фирмой, которая управляет отелями во Франкфурте-на-Майне (Германия). Развод Светланы и Артура считают фиктивным (они продолжали жить вместе). Но официальный развод позволил судье избежать декларирования больших доходов.

Емельянова называют человеком "семьи" Януковича.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве. Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе.