Газ для населения с мая 2020 будет по рыночной цене, - Оржель

После того, как эксперты озвучили прогноз цены на голубое топливо, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 1 мая 2020 года для населения будет действовать рыночная цена на природный газ.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 2 декабря, передают Українські Новини.

"Это будет полноценный рынок, мы действительно пошли по цене для населения, близкой к рыночной", - сказал Оржель.

Также он добавил, что в данном случае важной целью правительства является построение эффективных рынков и отсутствие перекрестного субсидирования.

Как сообщали Українські Новини, экономист заявил, что цена на газ для украинцев может подскочить на 35% до конца года. Тем временем "Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м и что в случае заключения транзитного контракта с "Газпромом" цена на газ в отопительном сезоне 2019/20 будет исторически низкой.