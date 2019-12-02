подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 декабря 2019, понедельник, 14:44 278
Транспорт 2019-12-02T15:30:23+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020

"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020

Поезда, Укразализныця, Цены на проезд, цены на билеты

Акционерное общество "Укрзализныця", которое увеличила срок предварительной покупки билетов,  инициирует индексацию тарифов на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года.

С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+ 64%), запасные части к вагонам (+ 35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок.

В случае индексации тарифов "Укрзализныця" намерено купить 26 пассажирских вагонов и модернизировать 40.

"В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2020 году "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн гривен и около 500 млн гривен потратить на модернизацию еще 40 вагонов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в поезде "Запорожье-Бердянск" в вагоне из-под рамы окна выросли грибы. Также в соцсетях возмутились из-за состояния "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. 

 

Больше новостей о: Поезда Укразализныця Цены на проезд цены на билеты

Архив
Новости
В Одессе ищут взрывчатку в больницах, ТЦ, домах и вокзале: людей эвакуируют 15:28
В ДНР хотят убрать украинский и закрепить русский как единственный государственный 15:05
Ограбление Ощадбанка: иностранцу и киевлянину "светит" по 10 лет тюрьмы 14:56
"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020 14:44
Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник 14:23 Карта
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok