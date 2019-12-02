"Укрзализныця" хочет повышать цены на билеты каждый месяц с марта 2020

Акционерное общество "Укрзализныця", которое увеличила срок предварительной покупки билетов, инициирует индексацию тарифов на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года.

С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+ 64%), запасные части к вагонам (+ 35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок.

В случае индексации тарифов "Укрзализныця" намерено купить 26 пассажирских вагонов и модернизировать 40.

"В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2020 году "Укрзализныця" существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн гривен и около 500 млн гривен потратить на модернизацию еще 40 вагонов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в поезде "Запорожье-Бердянск" в вагоне из-под рамы окна выросли грибы. Также в соцсетях возмутились из-за состояния "нового" поезда "Укрзализныци", который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу.