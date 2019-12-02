Ирина Билык была крестной убитого в центре Киева мальчика

Певица Ирина Билык была крестной мамой 3-летнего сына депутата Киевского областного совета и бизнесмена Вячеслава Соболева, которого расстреляли в автомобиле в центре Киева 1 декабря.

Об этом Билык написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь...Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города...Мой маленький Ангел, Сашенька, Прости этим взрослым нелюдям Их жестокость...силы всей семье. В этот страшный час", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве. Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Вячеславу Соболеву.

Автомобиль Range Rover принадлежит фирме "Донукпроектнии", которая фигурирует в уголовном производстве относительно финансирования терроризма на Донбассе. Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.