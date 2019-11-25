Интерпол объявил в международный розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, для которого в августе Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения содержание под стражей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он в международном розыске", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд наложил арест на имущество Вовка. НАБУ подготовило Вовку подозрение по делу "Роттердам+", которое привело к почти 19 млн убытков. Также НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом. Кроме того, адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием.