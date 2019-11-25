подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 ноября 2019, понедельник, 11:34 767
Внешняя политика 2019-11-25T12:15:28+02:00
Українські Новини
Интерпол объявил в международный розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Интерпол объявил в международный розыск экс-главу НКРЭКУ Вовка

Интерпол, Международный розыск, Дмитрий Вовк, НКРЭКУ
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua

Интерпол объявил в международный розыск бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, для которого в августе Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения содержание под стражей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он в международном розыске", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд наложил арест на имущество Вовка. НАБУ подготовило Вовку подозрение по делу "Роттердам+", которое привело к почти 19 млн убытков. Также НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом. Кроме того, адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием. 

Тем временем в Украине прекратила действовать формула "Роттердам+", а экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, который выехал с семьей в Бельгию, отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-главу НКРЭКУ Вовка в международный розыск.

Больше новостей о: Интерпол Международный розыск Дмитрий Вовк НКРЭКУ

Архив
Новости
75% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным 12:18
Промышленность дотирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд грн в год, - СМИ 12:09
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО после внесения 570 тыс. гривен залога 12:07 Обновляется
Не Крымом единым: России нужна вся южная сторона Украины для контроля над Востоком, - Климкин 12:00
Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки 11:54
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok