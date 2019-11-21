В первый месяц работы новый секретарь СНБО заработал больше, чем Данилюк за все время

Первая заработная плата нового секретаря СНБО Алексея Данилова составила более 100 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Совета национальной безопасности и обороны на запрос Українських Новин.

"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилова за октябрь составляла 100 230 гривен", - сказано в нем.

Она состоит из 18 тыс. гривен должностного оклада, 54 тыс. премии, 17,6 тыс. надбавки за интенсивность труда и 11 тыс. других надбавок.

Данилов занимает должность секретаря СНБО с 3 октября.

До этого, с июля, он был заместителем Александра Данилюка, который зарабатывал в СНБО вдвое больше Турчинова.

За время работы секретарем СНБО зарплата Данилюка составляла от 65 тыс. до 92,3 тыс. гривен.

Один из заместителей нового секретаря СНБО Данилова заработал в октябре больше него.

В частности, зарплата Сергея Кривоноса составила 150 тыс. гривен, из которых 73,6 тыс. - материальная помощь.

Первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заработал в октябре 98,3 тыс. гривен.

В свою очередь Сергей Демедюк заработал 51,4 тыс. гривен, будучи назначенным замсекретаря СНБО 21 октября.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Алексей Данилов задекларировал более 100 картин, почти 500 фарфоровых статуэток и около 20 тыс. книг.

Шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО. Также кварталовец Максим Ткаченко стал советником Данилова в СНБО.

Тем временем Данилюк после отставки развеселился и спрашивает в соцсетях насчет идей трудоустройства.