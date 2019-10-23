Кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО

Бывший руководитель компании "Квартал-концерт", депутат Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа"Максим Ткаченко назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Максима Ткаченко" в социальной сети Facebook.

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди - много продуктивной работы", - отметил депутат.

Отметим, до 2014 года Ткаченко жил в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу". С началом военных действий в Донбассе с семьей переехал в Киев. В августе 2014 стал одним из совладельцев ООО "Квартал-Концерт" - дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером. В 2016 году он стал концертным директором певицы Тины Кароль, а с 2018 года - продюсером группы "БеZOбмежень".

Ткаченко возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 году в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО.

Ранее Владимир Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка.

15 октября Зеленский вывел бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка из состава СНБО и ввел секретаря СНБО Алексея Данилова.