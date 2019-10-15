Перед уходом из СНБО Данилюк отгулял отпуск на 15 тыс. гривен

Заработная плата секретаря СНБО, расходы на который хотят увеличить в 157 раз в следующем году, Александра Данилюка за сентябрь составила 70,5 тыс. гривен, а его заместителей – до 92,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Совета национальной безопасности и обороны на запрос Українських Новин.\r\n"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за сентябрь 2019 составляла 70 525 гривен", - сказано в нем.\r\nИз этой суммы по 18 тыс. гривен составили должностной оклад секретаря и премия, 13,7 тыс. - надбавка за интенсивность труда, а 15,2 тыс. - отпускные.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n27 сентября Данилюк подал в отставку, а 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО.\r\n3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова, который до этого был заместителем Данилюка в Совете.\r\n\r\nВ сентябре на должности заместителя секретаря СНБО Данилов заработал 66,6 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗарплата другого замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса в сентябре составила 73,6 тыс. гривен.\r\nОба заместителя получили по 15 тыс. гривен надбавки за интенсивность труда и по 30 тыс. гривен премии.\r\n\r\nНаивысшая зарплата в сентябре была у первого замсекретаря Совета Михаила Коваля – 92,3 тыс. гривен, из которых надбавка за интенсивность труда составила 16 тыс. гривен, а премия – 40 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Данилюк связывает свое увольнение с Приватбанком и считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, с которым у него были "напряженные отношения", также должен подать в отставку.\r\nТем временем НАПК нашло недостоверные данные в декларации Данилюка.\r\nПосле отставки Данилюк развеселился и попросил в соцсетях идеи по трудоустройству.