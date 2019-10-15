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15 октября 2019, вторник, 11:53 739 Документ
Политика 2019-10-15T12:00:28+03:00
Українські Новини
Перед уходом из СНБО Данилюк отгулял отпуск на 15 тыс. гривен

Перед уходом из СНБО Данилюк отгулял отпуск на 15 тыс. гривен

Александр Данилюк. Фото: Українське Фото
Александр Данилюк. Фото: Українське Фото

Заработная плата секретаря СНБО, расходы на который хотят увеличить в 157 раз в следующем году, Александра Данилюка за сентябрь составила 70,5 тыс. гривен, а его заместителей – до 92,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Совета национальной безопасности и обороны на запрос Українських Новин.

"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за сентябрь 2019 составляла 70 525 гривен", - сказано в нем.

Из этой суммы по 18 тыс. гривен составили должностной оклад секретаря и премия, 13,7 тыс. - надбавка за интенсивность труда, а 15,2 тыс. - отпускные.

27 сентября Данилюк подал в отставку, а 30 сентября Президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО.

3 октября Зеленский назначил секретарем СНБО Алексея Данилова, который до этого был заместителем Данилюка в Совете.

В сентябре на должности заместителя секретаря СНБО Данилов заработал 66,6 тыс. гривен.

Зарплата другого замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса в сентябре составила 73,6 тыс. гривен.

Оба заместителя получили по 15 тыс. гривен надбавки за интенсивность труда и по 30 тыс. гривен премии.

Наивысшая зарплата в сентябре была у первого замсекретаря Совета Михаила Коваля – 92,3 тыс. гривен, из которых надбавка за интенсивность труда составила 16 тыс. гривен, а премия – 40 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Данилюк связывает свое увольнение с Приватбанком и считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, с которым у него были "напряженные отношения", также должен подать в отставку.

Тем временем НАПК нашло недостоверные данные в декларации Данилюка.

После отставки Данилюк развеселился и попросил в соцсетях идеи по трудоустройству

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