Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову

Заработная плата Александра Данилюка со дня назначения секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по июль составила 95,4 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.\r\nДанилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая.\r\nЗа 4 рабочих дня в мае ему было начислено 3 044 гривны зарплаты.\r\nЗа июнь Данилюк заработал 92 320 гривен.\r\n"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июнь 2019 года составляла 92 320 гривен (надбавка за выслугу лет - 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда - 10 000 гривен, премия - 36 000 гривен, командировка - 33 920 гривен)", - говорится в ответе.\r\nПредыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n \r\nЗаместители Данилюка ранее работали в СНБО с Турчиновым.\r\nПервый заместитель секретаря Михаил Коваль заработал в мае 191 650 гривен (в том числе 95,8 тыс. гривен отпускных и 43,2 тыс. гривен премии), в июне - 84 351 гривну (включая 32 тыс. гривен премии).\r\nЗарплата заместителей секретаря составила: у Сергея Кривоноса 83 997 гривен в мае и 73 520 гривен в июне (в том числе 40,5 тыс. и 30 тыс. гривен премии соответственно), а у Александра Литвиненко - 179 336 гривен в мае (включая 94,7 тыс. гривен отпускных и 40,5 тыс. гривен премии) и 89 240 гривен в июне (в том числе 45 тыс. гривен премии).\r\nКак сообщали Українські Новини, с июня Данилюк руководит национальным координационным центром кибербезопасности.\r\nДанилюк хочет стать премьер-мисниром.\r\nВ то же время у Зеленского готовы люстрировать Данилюка.