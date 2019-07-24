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  • Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг
24 июля 2019, среда, 12:12 125
Политика 2019-07-24T12:13:02+03:00
Українські Новини
Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг

Новоизбранный замсекретаря СНБО Данилов задекларировал 100 картин, 500 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг

Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший председатель Луганской областной государственной администрации Алексей Данилов, которого в среду назначил Зеленский, задекларировал 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно ей, Данилов владеет квартирой площадью 352,3 кв. м в Киеве, земучастком площадью 3,1 тыс. кв. м и жилым домом площадью 446 кв. м в Мархаливке Васильковского района Киевской области, а также террасой и мастерской в столице.

Чиновник владеет коллекциями картин в количестве 102 штук и фарфоровых статуэток в количестве 495 штук, а также 20 тыс. книг.

Его жена Людмила владеет автомобилем Lexus RX 350 2012 года выпуска и акциями ЧАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат" в количестве 128 тыс.

Также в собственности Людмилы указаны 25% от общего капитала ООО "ТОМАТО ПЛЮС", 25% от общего капитала "НОВОСТРОЙ ИНВЕСТ", 50% от общего капитала "Издательское агентство "АМ", 90% от общего капитала "Издательское агентство "АФП", 0,54% от общего капитала "Запорожской металургческой компании", 100% от общего капитала "Малое частное предприятие "Фирма "А. М. Д.".

Данилов в 2018 году заработал 62 тыс. гривен зарплаты в Фонде поддержки предпринимателей, 25 тыс. гривен от занятия бизнесом и 974 тыс. гривен за отчуждение движимого имущества, а его жена - 197 тыс. гривен зарлпаты в "Органонсин ЛТД".

Замсекретаря СНБО имеет 7,3 тыс. гривен на счету в Укрсоцбанке, 47,5 тыс. долларов и 118 тыс. гривен наличными.

Кроме того, в 2006 году он получил 1,6 млн гривен в кредит от Ощадбанка.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая Александр Данилюк был назначен секретарем СНБО.

Новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову.

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