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03 октября 2019, четверг, 14:48 21
Силовые структуры 2019-10-03T14:54:43+03:00
Українські Новини
Данилов назначен секретарем СНБО

Данилов назначен секретарем СНБО

Алексей Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook
Алексей Данилов. Фото: Олексій Данілов/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова после того, как уволил Данилюка.

Об этом говорится в указе №733 от 3 октября, передают Українськi Новини.

С 23 июля он занимал должность заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка.

30 сентября Зеленский уволил Данилюка, приняв его заявление об отставке. В четверг Президент уволил Данилова с должности заместителя секретаря СНБО и назначил его секретарем.

Данилову 57 лет. В 1994-1997 годах он был мэром Луганска, в 2005 году - председателем Луганской областной государственной администрации, а в 2006-2007 годах - депутатом Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Данилов задекларировал 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 20 тыс. книг за 2018 год. Также Данилов владеет квартирой площадью 352,3 кв. м в Киеве, земучастком площадью 3,1 тыс. кв. м и жилым домом площадью 446 кв. м в Мархаливке Васильковского района Киевской области, а также террасой и мастерской в столице.

Тем временем Данилюк после отставки развеселился и спрашивает в соцсетях насчет идей трудоустройства.

Больше новостей о: СНБО Президент Украины Указ Президента Владимир Зеленский Совет национальной безопасности и обороны Украины Секретарь СНБО Алексей Данилов

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