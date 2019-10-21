подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО
21 октября 2019, понедельник, 16:13 58
Политика 2019-10-21T16:41:40+03:00
Українські Новини
Шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

СНБО, реинтеграция Донбасса, Сергей Сивохо
Сергей Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen
Сергей Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen

Артист Сергей Сивохо заявляет о своем назначении советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность!" - написал он.

Сивохо также сообщил, что имеет много планов относительно новой должности.

Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института.

Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Сивохо и Колесников проиграли округ мэру Дружковки.

Также перед выборами сообщалось, что популярный КВНщик Сивохо баллотируется в Раду от партии Зеленского.

Больше новостей о: СНБО реинтеграция Донбасса Сергей Сивохо

Архив
Новости
В Чехии контрразведка раскрыла российскую шпионскую сеть 16:43
Хмельницкая АЭС. Фото: klyuch.com.ua
Авария на Хмельницкой АЭС: следствие подозревает диверсию 16:40
Действия политиков дают повод для сатиры: "Квартал 95" ответил на критику Милованову и Бородянскому 16:38
Чтобы не списали: в Индии студентам колледжа надели коробки на голову во время сдачи экзамена 16:24
Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM "Восход Солар" 16:14
больше новостей
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Картофель подешевел к середине осени: сколько стоит овощ на рынках 13:15
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
больше новостей
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект 21:23
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok