Шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Артист Сергей Сивохо заявляет о своем назначении советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность!" - написал он.

Сивохо также сообщил, что имеет много планов относительно новой должности.

Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций" и металлургический факультет Донецкого политехнического института.

Работал креативным продюсером ООО "Квартал 95", был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Сивохо и Колесников проиграли округ мэру Дружковки.

Также перед выборами сообщалось, что популярный КВНщик Сивохо баллотируется в Раду от партии Зеленского.