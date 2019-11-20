подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 ноября 2019, среда, 09:40 43
Общество 2019-11-20T09:41:10+02:00
Українські Новини
В Киеве пьяный мужчина на легковушке врезался в подъезд

В Киеве пьяный мужчина на легковушке врезался в подъезд

Киев, Daewoo, пьяный водитель, Подъезд

В Киеве на улице Выборгской мужчина за рулем Daewoo въехал в подъезд жилого дома. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Мужчина со своей миледи сидели в автомобиле Daewoo и пьянствовали. Музончик, тепло, настоящий романтик. Как вдруг что-то выходит из-под контроля, автомобиль стремительно несется по лестнице и влетает в подъезд дома", – говорится в сообщении.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.




Как сообщали Українські Новини, в Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде. 

Ранее под Полтавой пьяный водитель без прав устроил ДТП: алкоголь в крови в 16 раз был выше нормы.

А на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку.

Также в Киеве пьяный водитель Ford выехал на встречку и влетел в ограждение.

Кроме того, в Киеве водитель Uber устроил тройное ДТП с пострадавшими и отказался пройти тест на алкоголь. В октябре в Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона.

Тем временем, за год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек


Больше новостей о: Киев Daewoo пьяный водитель Подъезд

Архив
Новости
Всеукраинский диктант единства без ошибок написали только два человека 09:58
В Киеве пьяный мужчина на легковушке врезался в подъезд 09:40
Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020 09:38 Список
Сына экс-президента Германии убили прямо на сцене во время доклада 09:07
Первый уровень опасности: в ГосЧС предупредили об ухудшении погодных условий из-за тумана 08:53
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok