В Киеве пьяный мужчина на легковушке врезался в подъезд

В Киеве на улице Выборгской мужчина за рулем Daewoo въехал в подъезд жилого дома. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Мужчина со своей миледи сидели в автомобиле Daewoo и пьянствовали. Музончик, тепло, настоящий романтик. Как вдруг что-то выходит из-под контроля, автомобиль стремительно несется по лестнице и влетает в подъезд дома", – говорится в сообщении.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.







Как сообщали Українські Новини, в Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.



Ранее под Полтавой пьяный водитель без прав устроил ДТП: алкоголь в крови в 16 раз был выше нормы.

А на Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку.

Также в Киеве пьяный водитель Ford выехал на встречку и влетел в ограждение.



Кроме того, в Киеве водитель Uber устроил тройное ДТП с пострадавшими и отказался пройти тест на алкоголь. В октябре в Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона.



Тем временем, за год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек.





