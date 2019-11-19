Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии

Бывший Президент Петр Порошенко, который неоднократно игнорировал вызов на допрос в Госбюро расследований, снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

"Не пришел", - сказали в ведомстве.

Причину неявки Порошенко не уточнили.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований направило Генеральной прокуратуре проект сообщения о подозрении Порошенко.

11 ноября бывший Президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко.

15 ноября Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру по делу Иловайской трагедии и его повторно вызывали на 19 ноября.

Военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.

Также бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.