Порошенко не з'явився на допит в Генпрокуратуру у справі Іловайської трагедії

Колишній Президент Петро Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, знову не з'явився на допит до Генеральної прокуратури у справі Іловайської трагедії.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головної військової прокуратури.

"Не прийшов", - сказали у відомстві.

Причину неявки Порошенко не уточнили.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру Порошенко.

11 листопада бывший Президент Петро Порошенко вже вкотре не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенко.

15 листопада Порошенко не прийшов на допит в Генпрокуратуру по справі Іловайської трагедії і його повторно викликали на 19 листопада.

Військова прокуратура Генеральної прокуратури почала повторні допити посадових осіб по справі Іловайської трагедії.

Також колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету.