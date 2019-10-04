Чиновников повторно допрашивает ГПУ по делу Иловайской трагедии

Военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.\r\nОб этом Українським Новинам сказал заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.\r\n"Мы начали повторные допросы должностных лиц, после того, как (бывший начальник Генштаба Виктор) Муженко дал интервью и там появились новые подробности", - заявил он.\r\nЧумак отметил, что следствие анализирует военные и военно-политические решения, принятые должностными лицами во время трагических событий в Иловайске.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ ходе военных действий в районе Иловайска с 7 по 30 августа 2014 года погибли 366 участников боевых действий.\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования обстоятельств гибели бойцов антитеррористической операции в ходе боевых действий около Иловайска. Ранее Генпрокуратура завершила судебную военную экспертизу в деле по расследованию Иловайской трагедии.\r\nТем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.