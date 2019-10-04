Чиновников повторно допрашивает ГПУ по делу Иловайской трагедии

Военная прокуратура Генеральной прокуратуры начала повторные допросы должностных лиц по делу Иловайской трагедии.

Об этом Українським Новинам сказал заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Мы начали повторные допросы должностных лиц, после того, как (бывший начальник Генштаба Виктор) Муженко дал интервью и там появились новые подробности", - заявил он.

Чумак отметил, что следствие анализирует военные и военно-политические решения, принятые должностными лицами во время трагических событий в Иловайске.

В ходе военных действий в районе Иловайска с 7 по 30 августа 2014 года погибли 366 участников боевых действий.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении расследования обстоятельств гибели бойцов антитеррористической операции в ходе боевых действий около Иловайска. Ранее Генпрокуратура завершила судебную военную экспертизу в деле по расследованию Иловайской трагедии.

Тем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.