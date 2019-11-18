Ляшко обвинил Геруса в госизмене и намерен требовать, чтоб СБУ, ГПУ и НАБУ привлекли его к уголовной ответственности

Ляшко обвинил Геруса в госизмене и намерен требовать, чтоб СБУ, ГПУ и НАБУ привлекли его к уголовной ответстве

Бывший глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде, экс-депутат парламента Олег Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь", намерен просить Службу безопасности, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) привлечь к уголовной ответственности Геруса за государственную измену.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радикальной партии, передают Українські Новини.

"Лидер РПЛ подчеркнул, что правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности не его, а Андрея Геруса за государственную измену. И соответствующие заявления он подготовил и планирует направить сегодня в СБУ, ГПУ и НАБУ", - говорится в нем.

По мнению Ляшко, открытое в отношении него уголовное производство - не единственное "заказное дело" власти против его команды.

Лидер партии подчеркнул, что уголовные дела "придумывают" против его соратника Сергея Скуратовского и председателя исполнительного комитета Радикальной партии Олега Аверьянова.

Ляшко подчеркнул, что таким образом власти хотят ограничить борьбу представителей оппозиционной партии против российской энергетической экспансии.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура сообщила экс-депутату Рады Ляшко о подозрении в избиении председателя комитета парламента по энергетике Геруса в аэропорту "Борисполь". Также Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

Кроме того, "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко, хотя Герус думает об охране после нападения Ляшко.

Тем временем Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко, а Ляшко заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.