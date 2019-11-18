Ляшко звинуватив Геруса у держзраді і має намір вимагати, щоб СБУ, ГПУ і НАБУ залучили його до кримінальної відповідальності

Ляшко звинуватив Геруса у держзраді і має намір вимагати, щоб СБУ, ГПУ і НАБУ залучили його до кримінальної ві

Колишній голова фракції Радикальної партії у Верховній Раді, екс-депутат парламенту Олег Ляшко, який підозрюється у насильницьких діях по відношенню до голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрію Герусу в міжнародному аеропорту "Бориспіль", має намір просити Службу безпеки, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) притягнути до кримінальної відповідальності Геруса за державну зраду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Радикальної партії, передають Українські Новини.

"Лідер РПЛ підкреслив, що правоохоронні органи повинні притягнути до кримінальної відповідальності не його, а Андрія Геруса за державну зраду. Відповідні заяви він підготував і планує направити сьогодні в СБУ, ГПУ і НАБУ", - йдеться в ньому.

На думку Ляшка, відкрите стосовно нього кримінальну виробництво - не єдине "власне діло" влади проти його команди.

Лідер партії підкреслив, що кримінальні справи "придумують" проти його соратника Сергія Скуратівського та голови виконавчого комітету Радикальної партії Олега Авер'янова.

Ляшко підкреслив, що таким чином влада хоче обмежити боротьбу представників опозиційної партії проти російській енергетичній експансії.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура повідомила екс-депутату Ради Ляшко про підозру у побитті голови комітету парламенту з енергетики Геруса в аеропорту "Бориспіль". Також Ляшко бився з Герусом брендового куртці за 160 тисяч гривень.

Крім того, "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшко, хоча Герус думає про охорону після нападу Ляшко.

Тим часом Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком, а Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.