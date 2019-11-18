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18 ноября 2019, понедельник, 12:04 21
Финансы 2019-11-18T12:06:00+02:00
Українські Новини
Продажа рубля "замерла" в обменниках Киева

Продажа рубля "замерла" в обменниках Киева

Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, Киевские обменники
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В понедельник, 18 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 ноября, снизился на 3 копейки до 3,44 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля не изменился и составил 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 18 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,44

3,91

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,75

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро просели в обменниках после выходных. Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 24,19 UAH/USD. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.

Также министр экономики Тимофей Милованов дал прогноз курса валют на следующий год., согласно которому возможны два сценария, а в октябре население предпочитало хранить деньги в валюте.

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