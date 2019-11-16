Пенсионный фонд финансирует пенсии за ноябрь: сколько направлено на выплаты

Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий за ноябрь после того как в госбюджете-2020 увеличили расходы на пенсии

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Пенсионным фондом Украины продолжается финансирование пенсий за ноябрь", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 23,6 млрд гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как определить размер пенсии самостоятельно. Также пенсии в Украине будут платить по-новому, система выплат изменится. Кроме того, в Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты, а единый соцвзнос в Украине хотят отменить.

Также Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий планируют провести в апреле. Ранее стало известно, кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре.

Тем временем сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного должен заработать до конца года, а Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально.