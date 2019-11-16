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16 листопада 2019, субота, 06:20 10
Економіка 2019-11-16T08:36:54+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд фінансує пенсії за листопад: скільки спрямовано на виплати

Пенсійний фонд фінансує пенсії за листопад: скільки спрямовано на виплати

Пенсії, Пенсіонери, Соціальні виплати, фінансування, Пенсійний фонд України
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій за листопад, після того як в держбюджеті-2020 збільшили витрати на пенсії.

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом України триває фінансування пенсій за листопад", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 23,6 млрд гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд/FacebookІнфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як визначити розмір пенсії самостійно. Також пенсії в Україні платитимуть по-новому, система виплат зміниться. Крім того, в Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати, а єдиний соцвнесок в Україні хочуть скасувати.

Також Оксана Маркарова заявила, що перерахунок пенсій планують провести у квітні. Раніше стало відомо, кому перерахують пенсії, а хто залишиться без збільшення у грудні.

Тим часом сервіс призначення пенсій і отримання довідок за допомогою мобільного має запрацювати до кінця року, а Пенсійний фонд занижує виплати військовим спеціально.

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