Пенсійний фонд фінансує пенсії за листопад: скільки спрямовано на виплати

Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій за листопад, після того як в держбюджеті-2020 збільшили витрати на пенсії

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пенсійним фондом України триває фінансування пенсій за листопад", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 23,6 млрд гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як визначити розмір пенсії самостійно. Також пенсії в Україні платитимуть по-новому, система виплат зміниться. Крім того, в Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати, а єдиний соцвнесок в Україні хочуть скасувати.

Також Оксана Маркарова заявила, що перерахунок пенсій планують провести у квітні. Раніше стало відомо, кому перерахують пенсії, а хто залишиться без збільшення у грудні.

Тим часом сервіс призначення пенсій і отримання довідок за допомогою мобільного має запрацювати до кінця року, а Пенсійний фонд занижує виплати військовим спеціально.