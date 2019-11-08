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08 ноября 2019, пятница, 22:28 84
Экономика 2019-11-08T22:30:58+02:00
Українські Новини
Перерасчет пенсий планируют провести в апреле, - Маркарова

Перерасчет пенсий планируют провести в апреле, - Маркарова

Пенсии, Пересчет, Министерство финансов, Оксана Маркарова

Перерасчет пенсии планируется провести с апреля месяца. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

"Когда мы говорим о следующем годе - цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду. Однако рост минимальной зарплаты, это значит больше платежей в Пенсионный фонд ", - заявила Маркарова.

Как сообщали Українські Новини, пенсии "перевалили" за 10 тысяч гривен. Также Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь.

Тем временем Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет.

Также сообщалось, что пенсии вырастут в 2020 году: насколько существенно изменятся выплаты.

Больше новостей о: Пенсии Пересчет Министерство финансов Оксана Маркарова

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