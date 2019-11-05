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05 ноября 2019, вторник, 22:00 11
Президент 2019-11-05T22:00:01+02:00
Українські Новини
Сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного должен заработать до конца года

Сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного должен заработать до конца года

Пенсии, Скорая помощь, Владимир Зеленский, диджитализация, справки
Мобильный Фото: pixabay.com
Мобильный Фото: pixabay.com

В то время, как в госбюджете-2020 на "государство в смартфоне" денег не предусмотрели, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству здравоохранения усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров в Офисе Президента Зеленский заявил, что считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

Также Президент подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Президент также поручил министру образования и науки Анне Новосад до конца года сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечить запуск работы Национального фонда исследований.

Кроме того, глава государства считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года разработало законопроект об информационном пространстве Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил министру развития общин и территорий Алене Бабак преодолеть коррупцию в сфере государственноого архитектурно-строительного контроля и градостроительства до конца текущего года.

Также Зеленский предложил создать военную полицию.

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