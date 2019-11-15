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15 ноября 2019, пятница, 05:50 441
Общество 2019-11-15T05:50:01+02:00
Українські Новини
Как определить размер пенсии самостоятельно: инструкция

Как определить размер пенсии самостоятельно: инструкция

Пенсии, Выплаты, Пенсия, Перерасчет пенсий, Пенсия по возрасту, пенсия в Украине, пенсия 2019
Расчет пенсии. Фото: pixabay
Расчет пенсии. Фото: pixabay

Каждый украинец еще до выхода на пенсию, может самостоятельно подсчитать, на какую сумму может ожидать ежемесячно после оформления пенсии.

Пенсия рассчитывается отдельно в каждом случае, чтобы определить ее размер, необходимо знать продолжительность страхового стажа, коэффициент страхового стажа, время выхода на пенсию, коэффициент заработка и величину заработка, с которого были уплачены страховые взносы.

К основному размеру пенсий по возрасту могут устанавливаться (если есть на то основания) доплаты, надбавки, повышения, сообщает Портал государственных услуг.

Как рассчитать основной размер пенсии по возрасту:

Основной размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле:

П = ЗП × КС

где:

  • П – размер пенси, в грн;
  • ЗП – заработная плата застрахованного лица;
  • КС – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Продолжительность страхового стажа

Страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

В страховой стаж включаются:

  • периоды, за которые были уплачены страховые взносы;
  • периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 учитываются так, как требует Закон "О пенсионном обеспечении" и законодательство СССР. Иными словами, весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 приравнивается к страховому.

Работа под землей, с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей) дает право на льготы - за каждый полный год стажа такой работы в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году.

Лицам, которые не имеют достаточного для назначения полной пенсии стажа работы, назначаются пенсии по возрасту при неполном стаже в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, но не менее социальной пенсии.

Основные документы, подтверждающие трудовой стаж:

  • Трудовая книжка;
  • При отсутствии трудовой книжки, а также, если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы - справки, выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа напрямую зависит от количества отработанных лицом месяцев. Страховой стаж рассчитывается по формуле:

 

 

КС

=

СМ × ВС

100% × 12

где:

  • КС – коэффициент страхового стажа,
  • СМ – сумма месяцев страхового стажа,
  • ВС – определенная величина оценки одного года страхового стажа (в процентах).

За период участия в солидарной системе величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%.

Коэффициент страхового стажа, который применяется для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой.

Размер заработка

К заработной плате (доходам) для исчисления пенсии включаются:

  • доход, получаемый застрахованным лицом после 1.07.2000 года, с которого были фактически исчислены и уплачены страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • суммы выплат, полученных застрахованным лицом до 1.07.2000 года, в пределах сумм, на которые в соответствии с законодательством, действовавшим ранее, начислялись взносы на государственное социальное страхование или сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;
  • суммы заработной платы (дохода), определенные исходя из осуществленной застрахованным лицом доплаты до минимального страхового взноса.

Периоды, за которые учитывается зарплата для исчисления размера пенсии:

  • доход за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1.07.2000 года независимо от перерывов.
  • за весь период страхового стажа с 1.07.2000 года.

По выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из периода, за который будет учитываться заработная плата (доход) для исчисления пенсии, могут быть исключены определенные периоды (за период с 1.07.2000 гг. До 1.01.2005 г. или при условии уплаты страховых взносов):

  • периоды срочной военной службы;
  • обучение;
  • ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Заработок для назначения пенсии определяется по формуле:

ЗП = ЗС × КЗ

где:

  • ЗС – расчетная средняя заработная плата на одного человека в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
  • КЗ – коэффициент заработной платы застрахованного лица, определяется по формуле:

КЗ

=

СК

К

где:

  • СК – сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (КЗ1 + КЗ2 + КЗ3 + ... + КЗn);
  • (КЗ1 + КЗ2 + КЗ3 + ... + КЗn) – определяется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца. Все помесячные коэффициенты суммируются и делятся на количество месяцев страхового стажа. Получается среднеарифметический коэффициент заработка.
  • К – количество месяцев страхового стажа, за которые рассчитаны коэффициенты заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Индивидуальный коэффициент заработной платы КЗ определяется с пятью знаками после запятой.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Также в Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты.

Тем временем уже в 2022-2023 году Кабмином планируется введение накопительной пенсии

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