Как определить размер пенсии самостоятельно: инструкция

Каждый украинец еще до выхода на пенсию, может самостоятельно подсчитать, на какую сумму может ожидать ежемесячно после оформления пенсии.

Пенсия рассчитывается отдельно в каждом случае, чтобы определить ее размер, необходимо знать продолжительность страхового стажа, коэффициент страхового стажа, время выхода на пенсию, коэффициент заработка и величину заработка, с которого были уплачены страховые взносы.

К основному размеру пенсий по возрасту могут устанавливаться (если есть на то основания) доплаты, надбавки, повышения, сообщает Портал государственных услуг.

Как рассчитать основной размер пенсии по возрасту:

Основной размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле:

П = З П × К С

где:

П – размер пенси, в грн;

– размер пенси, в грн; З П – заработная плата застрахованного лица;

– заработная плата застрахованного лица; К С – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Продолжительность страхового стажа

Страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

В страховой стаж включаются:

периоды, за которые были уплачены страховые взносы;

периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 учитываются так, как требует Закон "О пенсионном обеспечении" и законодательство СССР. Иными словами, весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 приравнивается к страховому.

Работа под землей, с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей) дает право на льготы - за каждый полный год стажа такой работы в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году.

Лицам, которые не имеют достаточного для назначения полной пенсии стажа работы, назначаются пенсии по возрасту при неполном стаже в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, но не менее социальной пенсии.

Основные документы, подтверждающие трудовой стаж:

Трудовая книжка;

При отсутствии трудовой книжки, а также, если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы - справки, выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа напрямую зависит от количества отработанных лицом месяцев. Страховой стаж рассчитывается по формуле:

К С = С М × В С 100% × 12

где:

К С – коэффициент страхового стажа,

– коэффициент страхового стажа, С М – сумма месяцев страхового стажа,

– сумма месяцев страхового стажа, В С – определенная величина оценки одного года страхового стажа (в процентах).

За период участия в солидарной системе величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%.

Коэффициент страхового стажа, который применяется для исчисления размера пенсии, определяется с округлением до пяти знаков после запятой.

Размер заработка

К заработной плате (доходам) для исчисления пенсии включаются:

доход, получаемый застрахованным лицом после 1.07.2000 года, с которого были фактически исчислены и уплачены страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

суммы выплат, полученных застрахованным лицом до 1.07.2000 года, в пределах сумм, на которые в соответствии с законодательством, действовавшим ранее, начислялись взносы на государственное социальное страхование или сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;

суммы заработной платы (дохода), определенные исходя из осуществленной застрахованным лицом доплаты до минимального страхового взноса.

Периоды, за которые учитывается зарплата для исчисления размера пенсии:

доход за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 1.07.2000 года независимо от перерывов.

за весь период страхового стажа с 1.07.2000 года.

По выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из периода, за который будет учитываться заработная плата (доход) для исчисления пенсии, могут быть исключены определенные периоды (за период с 1.07.2000 гг. До 1.01.2005 г. или при условии уплаты страховых взносов):

периоды срочной военной службы;

обучение;

ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за пенсионером, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;

уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Заработок для назначения пенсии определяется по формуле:

З П = З С × К З

где:

З С – расчетная средняя заработная плата на одного человека в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

– расчетная средняя заработная плата на одного человека в целом по Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. К З – коэффициент заработной платы застрахованного лица, определяется по формуле:

К З = С К К

где:

С К – сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц ( К З1 + К З2 + К З3 + ... + К Зn );

– сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц ( + + + ... + ); ( К З1 + К З2 + К З3 + ... + К Зn ) – определяется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца. Все помесячные коэффициенты суммируются и делятся на количество месяцев страхового стажа. Получается среднеарифметический коэффициент заработка.

+ + + ... + ) – определяется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца. Все помесячные коэффициенты суммируются и делятся на количество месяцев страхового стажа. Получается среднеарифметический коэффициент заработка. К – количество месяцев страхового стажа, за которые рассчитаны коэффициенты заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Индивидуальный коэффициент заработной платы КЗ определяется с пятью знаками после запятой.

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский издал Указ № 837/2019, которым предусмотрено создание Кабинетом министров ряда законопроектов, призванных изменить систему выплат пенсионерам.

Также в Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты.

Тем временем уже в 2022-2023 году Кабмином планируется введение накопительной пенсии