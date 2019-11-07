подписаться на рассылку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
07 ноября 2019, четверг, 05:59 10393 Список
Финансы 2019-11-07T05:59:01+02:00
Українські Новини
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список

Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список

Пенсии, Пенсионный фонд, Перерасчет пенсий
Пенсии повысят с 1 декабря. Фото: facebook/Пенсионный фонд
Пенсии повысят с 1 декабря. Фото: facebook/Пенсионный фонд

С 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен. Это следует из закона "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Повышение составит 1638 гривен и будет третьим в этом году.

Максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. С 1 декабря он составит 16 380 грн.

На повышение минимальной пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж (если он есть) имеют право только те пенсионеры, которые не работают.

Кто получит повышенную пенсию с 1 декабря:

Вид пенсионной выплаты

Размер пенсионной выплаты (грн)

с 1 января

с 1 июля

с 1 декабря

Минимальная пенсия по возрасту (для неработающих)

1 497,00

1 564,00

1 638,00

Минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью

1 497,00

1 564,00

1 638,00

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца:

— на одного иждивенца (100% ПМ٭)

— на двух иждивенцев (120% ПМ)

— на трех и более иждивенцев (150% ПМ)

 

 

1 497,00

1 796,40

2 245,50

 

 

1 564,00

1 876,80

2 346,00

 

 

1 638,00

1 965,60

2 457,00

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц)

 

2 994,00

 

3 128,00

 

3 276,00

Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий:

— 1 группы (285% ПМ)

— 2 группы (255% ПМ)

— 3 группы (225% ПМ)

— участники боевых действий (165 % ПМ)

 

 

4 266,45

3 817,35

3 368,25

2 470,05

 

 

4 457,40

3 988,20

3 519,00

2 580,60

 

 

4 668,30

4 176,90

3 685,50

2 702,70

Повышение для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий:

— 1 группы (50% ПМ)

— 2 группы (40% ПМ)

— 3 группы (30% ПМ)

— участники боевых действий (25% ПМ)

 

748,50

598,80

449,10

374,25

 

782,00

625,60

469,20

391,00

 

819,00

655,20

491,40

409,50

Повышение участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (20% ПМ)

 

299,40

 

312,80

 

327,60

Повышение другим участникам войны (15% ПМ)

224,55

234,60

245,70

Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью):

— 1 группы (50% ПМ)

— 2 группы (40% ПМ)

— 3 группы (30% ПМ)

 

 

748,50

598,80

449,10

 

 

782,00

625,60

469,20

 

 

819,00

655,20

491,40

Минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:

— 1 группы (285% ПМ)

— 2 группы (255% ПМ)

— 3 группы (225% ПМ)

 

4 266,45

3 817,35

3 368,25

 

4457,40

3988,20

3519,00

 

4668,30

4176,90

3685,50

Минимальный размер пенсии шахтеров в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (размере 80% зарплаты лица, определенного в соответствии со статьей 40 Закона №1058, с которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц)

 

4 491,00

 

4692,00

 

4914,00

Доплата на одного иждивенца к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие травмы или профзаболевания в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (100% ПМ)

 

1 497,00

 

1564,00

 

1638,00

Надбавка к пенсиям лицам, имеющим статус "Почетный донор Украины" и "Почетный донор СССР" (10% ПМ на одного человека)

 

 

185,30

 

 

193,60

 

 

202,70

Повышение (для неработающих) к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа (женщинам более 30 лет, мужчинам - более 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 соответственно 20 и 25 лет)

 

от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ)

1 497,00

от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии(ПМ)

1 564,00

от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ)

1 638,00

Повышение пенсий за особые заслуги перед Украиной в размерах, определенных приказом Минсоцполитики от 27.12.2017 №2054

в процентах от ПМ

1 497,00

в процентах от ПМ 

1 564,00

в процентах от ПМ

1 638,00

Таблица: Кадровик

Кому не пересчитают пенсии с 1 декабря (пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки) к пенсиям):

  1. Дети войны (66,13 грн).
  2. Лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%).
  3. Иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").
  4. Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн.
  5. Граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210).
  6. Пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту определяется, если страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В связи с этим перерасчет пенсий состоялся 1 января и 1 июля.

А тем временем Пенсионный фонд проводит начисление пенсий за ноябрь.

Также украинцы смогут оформить пенсию "в один клик". Электронный сервис "Е-пенсия" работает в тестовом режиме с 14 сентября.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный фонд Перерасчет пенсий

Архив
Новости
Луценко лукавил, чтобы казаться важным для США и избежать увольнения, - Волкер 08:15
В Япониию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за российского паспорта 08:09
У Зеленского после полутора месяцев раздумий отказались обнародовать стенограмму телефонного разговора с Трампом 07:05 Документ
Кличко шьют госизмену. Министр угрожает тюрьмой, глядя в глаза 500 журналистам 07:00 Мнение
Пенсии вырастут в 2020 году: насколько существенно изменятся выплаты 06:20
больше новостей
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:59 Список
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
больше новостей
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
Электроэнергия для населения подорожает: новый глава НКРЭКУ заявил о необходимости поднять тариф 13:30
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok