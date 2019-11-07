Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список

С 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен. Это следует из закона "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Повышение составит 1638 гривен и будет третьим в этом году.

Максимальный размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. С 1 декабря он составит 16 380 грн.

На повышение минимальной пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж (если он есть) имеют право только те пенсионеры, которые не работают.

Кто получит повышенную пенсию с 1 декабря:

Вид пенсионной выплаты Размер пенсионной выплаты (грн) с 1 января с 1 июля с 1 декабря Минимальная пенсия по возрасту (для неработающих) 1 497,00 1 564,00 1 638,00 Минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью 1 497,00 1 564,00 1 638,00 Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца: — на одного иждивенца (100% ПМ٭) — на двух иждивенцев (120% ПМ) — на трех и более иждивенцев (150% ПМ) 1 497,00 1 796,40 2 245,50 1 564,00 1 876,80 2 346,00 1 638,00 1 965,60 2 457,00 Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) 2 994,00 3 128,00 3 276,00 Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий: — 1 группы (285% ПМ) — 2 группы (255% ПМ) — 3 группы (225% ПМ) — участники боевых действий (165 % ПМ) 4 266,45 3 817,35 3 368,25 2 470,05 4 457,40 3 988,20 3 519,00 2 580,60 4 668,30 4 176,90 3 685,50 2 702,70 Повышение для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий: — 1 группы (50% ПМ) — 2 группы (40% ПМ) — 3 группы (30% ПМ) — участники боевых действий (25% ПМ) 748,50 598,80 449,10 374,25 782,00 625,60 469,20 391,00 819,00 655,20 491,40 409,50 Повышение участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны (20% ПМ) 299,40 312,80 327,60 Повышение другим участникам войны (15% ПМ) 224,55 234,60 245,70 Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью): — 1 группы (50% ПМ) — 2 группы (40% ПМ) — 3 группы (30% ПМ) 748,50 598,80 449,10 782,00 625,60 469,20 819,00 655,20 491,40 Минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: — 1 группы (285% ПМ) — 2 группы (255% ПМ) — 3 группы (225% ПМ) 4 266,45 3 817,35 3 368,25 4457,40 3988,20 3519,00 4668,30 4176,90 3685,50 Минимальный размер пенсии шахтеров в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (размере 80% зарплаты лица, определенного в соответствии со статьей 40 Закона №1058, с которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц) 4 491,00 4692,00 4914,00 Доплата на одного иждивенца к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие травмы или профзаболевания в соответствии с Законом Украины "О повышении престижности шахтерского труда" (100% ПМ) 1 497,00 1564,00 1638,00 Надбавка к пенсиям лицам, имеющим статус "Почетный донор Украины" и "Почетный донор СССР" (10% ПМ на одного человека) 185,30 193,60 202,70 Повышение (для неработающих) к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа (женщинам более 30 лет, мужчинам - более 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 соответственно 20 и 25 лет) от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ) 1 497,00 от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии(ПМ) 1 564,00 от вычисленного размера пенсии, но не более минимальной пенсии (ПМ) 1 638,00 Повышение пенсий за особые заслуги перед Украиной в размерах, определенных приказом Минсоцполитики от 27.12.2017 №2054 в процентах от ПМ 1 497,00 в процентах от ПМ 1 564,00 в процентах от ПМ 1 638,00

Таблица: Кадровик

Кому не пересчитают пенсии с 1 декабря (пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки) к пенсиям):

Дети войны (66,13 грн). Лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%). Иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн. Граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210). Пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту определяется, если страховой стаж 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В связи с этим перерасчет пенсий состоялся 1 января и 1 июля.

А тем временем Пенсионный фонд проводит начисление пенсий за ноябрь.

Также украинцы смогут оформить пенсию "в один клик". Электронный сервис "Е-пенсия" работает в тестовом режиме с 14 сентября.