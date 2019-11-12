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12 ноября 2019, вторник, 12:47 1418
Общество 2019-11-12T12:48:46+02:00
Українські Новини
В Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты

В Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты

Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Приватбанк
Фото: censor.net
Фото: censor.net

По численности пенсионеров-получателей выплат через банковские учреждения, 51% из них получают выплаты в Приватбанке.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українські Новини.

Отмечается, количество пенсионеров, которые получают выплаты через банковские учреждения, составляет 7,4 млн человек (65% пенсионеров).

Из них 37,7% пенсионеров получают выплаты в Ощадбанке, 5,1% в "Райффайзен Банк Аваль", еще 6,2% получают пенсионные выплаты в других банках.

Ранее Українські Новини рассказали, как оформить пенсию

Также с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.

Кроме того, украинцы смогут оформить пенсию "в один клик". Электронный сервис "Е-пенсия" работает в тестовом режиме с 14 сентября.

Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально. Стало известно, как получить компенсацию.

Тем временем Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь
 

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