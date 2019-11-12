В Пенсионном фонде рассказали, в каких банках большинство пенсионеров получают выплаты

По численности пенсионеров-получателей выплат через банковские учреждения, 51% из них получают выплаты в Приватбанке.Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передают Українські Новини.Отмечается, количество пенсионеров, которые получают выплаты через банковские учреждения, составляет 7,4 млн человек (65% пенсионеров).Из них 37,7% пенсионеров получают выплаты в Ощадбанке, 5,1% в "Райффайзен Банк Аваль", еще 6,2% получают пенсионные выплаты в других банках. Ранее Українські Новини рассказали, как оформить пенсию. Также с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 1624 гривен.Кроме того, украинцы смогут оформить пенсию "в один клик". Электронный сервис "Е-пенсия" работает в тестовом режиме с 14 сентября.Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально. Стало известно, как получить компенсацию.Тем временем Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь.