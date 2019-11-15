Лекарства, пенсии и оборона: на что в госбюджете-2020 увеличили расходы

В четверг, 14 ноября, Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. Доходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 974,7 млрд грн и доходы специального фонда - 119 млрд грн.

Расходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 052,2 млрд грн и расходы специального фонда - 12,9 млрд грн. При расчете бюджетных показателей ко второму чтению учтено уточненные макропоказатели за I (реалистичным) сценарию, которые повлияли как на ресурсную, так и на расходную части проекта, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины сохранен на уровне 2,09% ВВП, но уменьшено в абсолютном выражении на 0,9 млрд грн в связи с изменением макропоказателей и определен в сумме 94,3 млрд грн.

В Госбюджете сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.

В области образования увеличено:

субвенцию на реализацию программы "Способна школа для лучших результатов" на обеспечение школ необходимым оборудованием - 3,5 мдрд грн;

субвенцию на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования 3,7 млрд грн;

поддержку проведения научных исследований вузами лучшей аттестационной оценкой - 0,3 млрд грн.

Для области здравоохранения и продолжение ее реформы увеличены средства на:

централизованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий для лечения отдельных заболеваний - 3,2 млрд грн;

модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения - 1 млрд грн;

лечение граждан Украины за рубежом - 0,4 млрд грн;

В направлении социальной защиты дополнительный ресурс будет направлен на:

улучшение материального обеспечения для одиноких получателей пенсий, или государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет - 0,8 млрд грн;

выплату помощи семьям с детьми - 0,6 млрд грн;

субвенцию на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот - 0,4 млрд грн;

субвенцию на жилье и помещения для развития семейных и других форм воспитания, для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки - 0,4 млрд грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону составят беспрецедентные 245,8 млрд грн (5,45% ВВП). Эти деньги будут направлены, в частности:

денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) - 141,4 млрд грн (+ 14,4 млрд грн до 2019 года);

медикаменты и перевязочные материалы - 657,8 млн грн (+ 82,8 млн грн до 2019 года);

продукты питания - 4,84 млрд грн (+ 248,1 млн грн до 2019 года);

оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 4,9 млрд грн (+510,7 млн грн до 2019 года);

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 35,4 млрд грн (+7,8 млрд грн до 2019 года);

выплату единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты - 66,6 млрд грн (+2,44 млрд грн до 2019 года);

строительство (приобретение) жилья - 2,23 млрд грн (389,8 млн грн до 2019 года).

На строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд грн.

4,24 млрд грн предусмотрено на реализацию земельной реформы.

Осуществлено перераспределение из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на субвенцию на соцэкономразвития в объеме 2 млрд грн.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада утвердила смету расходов на деятельность парламента в сумме 2 007 430,7 тыс. гривен на 2020 год.

Ранее Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10.