НБУ укрепил гривну: официальный курс валют в среду

В то время как гривна резко укрепилась на межбанке,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 ноября, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3139,6852 100 долларов США 2446,1896 100 швейцарских франков 2457,7924 1000 иен 224,0916 10 российских рублей 3,8310 100 евро 2694,4778

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют после побитого гривной рекорда. Также доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения.

Также в октябре денежная база увеличилась почти на миллиард гривен, а НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений. Кроме того, за 9 месяцев 2019 прибыль банков выросла в 4,4 раза до 48 млрд гривен.

Тем временем рост экономики замедлился и НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.