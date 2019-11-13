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13 ноября 2019, среда, 05:55 859
Финансы 2019-11-13T05:55:02+02:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну: официальный курс валют в среду

НБУ укрепил гривну: официальный курс валют в среду

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны.
Гривны.

В то время как гривна резко укрепилась на межбанке, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 ноября, на 4,91 коп. до 24,4619 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 ноября, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3139,6852
100 долларов США 2446,1896
100 швейцарских франков 2457,7924
1000 иен 224,0916
10 российских рублей 3,8310
100 евро 2694,4778

Раньше Українські Новини писали, чего ожидать от курса валют после побитого гривной рекорда. Также доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения.

Также в октябре денежная база увеличилась почти на миллиард гривен, а НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений. Кроме того, за 9 месяцев 2019 прибыль банков выросла в 4,4 раза до 48 млрд гривен.

Тем временем рост экономики замедлился и НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.

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