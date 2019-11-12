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12 ноября 2019, вторник, 05:55 88
Финансы 2019-11-12T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна обвалилась: официальный курс валют от НБУ на вторник

Гривна обвалилась: официальный курс валют от НБУ на вторник

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривна.
Гривна.

После укрепления национальной валюты в понедельник, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 ноября, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3156,2477
100 долларов США 2451,1018
100 швейцарских франков 2466,5161
1000 иен 224,9781
10 российских рублей 3,8351
100 евро 2706,2615

Как сообщали Українські Новини, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Ранее финансист спрогнозировал курс гривны. Также рубль "замер" в обменниках Киева перед выходными. Кроме того, вторую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется.

Ранее эксперт объяснил резкий обвал евро в киевских обменниках, а эксперты дали прогноз курса доллара на весь ноябрь.

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