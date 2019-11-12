Гривня обвалилася: офіційний курс валют від НБУ на вівторок

Після зміцнення національної валюти в понеділок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 листопада, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 листопада, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3156,2477 100 доларів США 2451,1018 100 швейцарських франків 2466,5161 1000 ієн 224,9781 10 російських рублів 3,8351 100 євро 2706,2615

Як повідомляли Українські Новини, НБУ збільшив покупку валюти на міжбанку в 2,4 рази.

Раніше фінансист спрогнозував курс гривні.



Також рубль "завмер" в обмінниках Києва перед вихідними.



Крім того, другий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється.

Раніше експерт пояснив різкий обвал євро у київських обмінниках, а експерти дали прогноз курсу долара на весь листопад.